وزارة البيئة المصرية تتبرأ من أصوات مرعبة لحيتان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثارت أصوات حيتان زرقاء، مؤخرًا ، ذعرًا في السواحل الشمالية في مصر، وكشفت وزارة البيئة المصرية، اليوم الأحد، أن هذه الأصوات، التي انتشرت في مقاطع مصورة، على مواقع التواصل الاجتماعي، هي أصوات مزيفة.

وقالت وزارة البيئة في بيان إن "فرق العمل بمحميات المنطقة الشمالية قامت بالتواصل مع المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع الصوتية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي".

ورجحت الوزارة أن "تكون تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على المقاطع المصورة... وهي تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان الزرقاء تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها".

وأشارت وزارة البيئة إلى وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط شماليّ مصر، ويعد رؤيتها في الساحل المصري، مؤشرًا إيجابيًا على سلامة الوضع البيئي بالساحل الشمالي والحفاظ على الحيتان من الانقراض.

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وانتشر حديثًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع مصورة يصاحبها أصوات مرعبة، قال ملتقطو تلك المقاطع إن هذه الأصوات لحيتان زرقاء على السواحل الشمالية لمصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوت الأزرق يعد أحد أبرز أنواع الثدييات المائيّة، وأكبر حيوان مائي في العالم، إذ يبلغ طوله نحو 30 مترًا ووزنه أكثر من 170 طنًا، ويُصنَّف الحوت الأزرق على أنه نوع من الأنواع الثمانية التابعة لجنس الهركوليات، وهناك دراسة تصنفه ضمن جنس مستقل يُسمى "سيبالدوس".

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