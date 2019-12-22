قرعة كأس الدولة: هـ. أم الفحم في مواجهة أخرى من العيار الثقيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سحبت بعد عصر اليوم، الأحد، قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الدولة، بمشاركة 16 فريقا من ضمنها 4 فرق عربية.

ووصلت إلى الدور ثمن النهائي من كأس الدولة كل من الفرق العربية: هبوعيل أم الفحم (الممتازة)، الوحدة كفر قاسم (الممتازة)، أبناء الرينة (الدرجة الثانية)، أبناء سخنين (الممتازة) وهبوعيل أم الفحم (الممتازة).

هذا، وستقام مباريات الدور ثمن النهائي من كأس الدولة يومي 14 و15 كانون الثاني/يناير المقبل.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم فيما يلي عما أسفرت عنه قرعة الفرق العربية:

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هبوعيل حيفا – الوحدة كفر قاسم

بيتار القدس/هبوعيل ريشون لتسيون – أبناء الرينة

أبناء سخنين – هبوعيل تل أبيب/هبوعيل كتمون

هبوعيل أم الفحم – مكابي حيفا