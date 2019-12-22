تصاعد اختفاء وفقدان الأطفال في إب.. تعرف على السبب! 

الأحد 22 ديسمبر 2019

تصاعدت ظاهرة اختفاء الأطفال وطلاب المدارس وصغار السن بمحافظة إب، وسط اليمن.



وبحسب مصادر محلية، فإن الكثير من المختفين تأتي أخبار عنهم بعد أن يكونوا جثث هامدة لقوا حتفهم بمحارق الموت الحوثية بجبهات القتال.

Advertisements

تقول مصادر إعلامية، إن أحد طلاب كلية الهندسة سلطان توفيق محمد مطر من مديرية بعدان لا يزال مجهول مصيره منذ عشرة أيام.

كما ذكرت وكالة خبر، أن تسعة شبان من أبناء قرية "منزل خنيس" بمديرية المشنة، اختفوا وبعد متابعة حثيثة من أسرهم لمعرفة مصيرهم، اتضح بعد عشرين يوم من المتابعة أن مليشيا الحوثي أخذتهم من قريتهم دون معرفة أسرهم ونظمت لهم دورة طائفية وزجت بهم في جبهاتها القتالية.