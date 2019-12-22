تعرف على الفرق بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة

الأحد 22 ديسمبر 2019

كشف إبراهيم مهدي فرج، رئيس قسم النشر في مركز خدمات الأرصاد الجوية، عن الفرق بين درجات الحرارة المسجلة والمحسوسة.



وبين فرج في بلاغ أن "هناك فرق بين درجات الحرارة التي تسجلها أجهزة قياس الحرارة وبين الحرارة التي تشعر بها أجسامنا".

ومضى "الأولى نسميها درجة الحرارة المسجلة، والثانية هي درجة الحرارة المحسوسة أي التي تحس بها أجسامنا".

Advertisements

وتابع "ويعد الهواء والرطوبة هما العاملان الأساسيان للحرارة المحسوسة فالرطوبة عامل مهم بالنسبة للحرارة المحسوسة المرتفعة فكلما زادت الرطوبة زاد الشعور بالحرارة المرتفعة خصوصا في الصيف مثلا لو كانت الحرارة المقاسة على الساحل هي 30° وكانت الرطوبة 90% قد تصل الحرارة المحسوسة إلى 37° او أكثر لكن الحرارة المعلنة في الجهاز هي 30° فقط".

وبشأن الهواء قال "أما الهواء فكلما زادت سرعة الرياح كلما زاد الشعور بالبرودة وخصوصاً أيام الشتاء فمثلا لو كانت درجة الحرارة المسجلة صفر وكانت سرعة الرياح 10 كلم/ساعة ممكن أن تكون درجة الحراره المحسوسة -3°.

واختتم"أضف إلى ذلك بأن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع نحو 2م عن سطح الارض".