شكرا لقرائتكم خبر عن «حركة الشباب» تعلن مسؤوليتها عن هجوم الفندق بالصومال والان نبدء بالتفاصيل

قال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الصومالية الإسلامية المتشددة لرويترز إن الحركة تعلن مسؤوليتها عن هجوم أمس السبت أمام فندق في مدينة جالكعيو بإقليم مدج أودى بحياة سبعة مدنيين على الأقل.

وأضاف أبو مصعب اليوم الأحد "نحن وراء تفجير جالكعيو. كان هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة استهدف مسؤولين عسكريين كان لديهم اجتماع في هذا المكان. قتلنا عددا كبيرا من الجنود وأصبنا آخرين".

وكان ضابط محلي بالجيش قال أمس السبت إنه بالإضافة للقتلى أصيب العشرات.

وتسيطر حركة الشباب على أجزاء صغيرة من إقليم مدج لكنها لا تسيطر على جالكعيو. وكانت الحركة تسيطر على معظم القطاع الجنوبي الأوسط من الصومال حتى عام 2011 حين طردتها قوات الاتحاد الأفريقي من العاصمة مقديشو.