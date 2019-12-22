شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة العراقية يبحث مع ديفيد هيل الشراكة الاستراتيجية والان نبدء بالتفاصيل

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبدالمهدي ، اليوم الخميس ، مع وكيل وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، والاستماع إلى رؤية العراق حول التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة، وكذلك رؤية الولايات المتحدة الامريكية ازاءها.

وأكد عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه تلقته (واع)، على الشراكة الاستراتيجية ودعم العراق ومؤسساته الدستورية واحترام سيادته".

وأشار إلى سياسته في بناء علاقات طيبة مع جميع دول الجوار والشركاء والأصدقاء الدوليين ، وأهمية العلاقات بين البلدين وإستمرار التعاون في المجالات كافة ومكافحة الإرهاب .