شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا ستدشن «نورد ستريم 2» رغم العقوبات والان نبدء بالتفاصيل
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قوله يوم الأحد إن مشروعي خطي أنابيب نورد ستريم 2 وترك ستريم لنقل الغاز سيُدشنان بالرغم من العقوبات الأمريكية، مضيفا أن روسيا تعتزم الرد على الإجراءات الجديدة.
ووقع الرئيس الأمريكي قانونا يوم الجمعة تضمن تشريعا يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب نورد ستريم.
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