نائب يدعو للاحتكام للدستور في قضية رئيس الوزراء لمنع 'غليان الشارع'

دعت كتلة بيارق الخير النيابية، الاحد، إلى الاحتكام للدستور بشأن مرشح رئيس الوزراء المقبل، مشيرة إلى ضرورة منع زيادة غليان الشارع.
وقال رئيس الكتلة النائب محمد الخالدي، في حديث لـ الخليج 365، إن "قضية اختيار مرشح رئاسة الوزراء اخذت وقتا اكبر مما يستوجبه الموضوع، ناهيك عن كونه اعطى رسالة غير مقبولة الى الشارع وقد تنعكس بشكل لايحمد عقباه بحال استمرار حالة المماطلة والتسويق على اعتبار ان الحديث برمته عن حكومة مؤقتة تهيء الوضع لانتخابات مبكرة وهي لا تحتاج الى هذا الاصرار والتمسك بمرشحين او اجراءات قد تؤدي الى زيادة غليان الشارع".
ودعا الخالدي، من اسماهم "عقلاء القوم" الى أن "يعوا خطورة الموقف وان يقدموا بعض التنازلات وان ينظروا الى العراق والعملية السياسية والديمقراطية برمتها بعيدا عن المصالح الضيقة".
ودعا الخالدي، من اسماهم "عقلاء القوم" الى أن "يعوا خطورة الموقف وان يقدموا بعض التنازلات وان ينظروا الى العراق والعملية السياسية والديمقراطية برمتها بعيدا عن المصالح الضيقة".
وأكد أن "الدستور واضح جدا بقضية آليات اختيار مرشح رئاسة الوزراء وعلينا جميعا الاحتكام له بعيدا عن الاجتهادات الجانبية غير الدقيقة".
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