الزيادي ينفي تصريح نسب له بشأن تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة

نفى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الأحد، تصريح نسب له بشأن تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لاصحة لما ورد من تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تكليف قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء وعلى بعض وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم تحريف او تأويل الاخبار غير الصحيحة".



وأضاف :"نؤكد موقفنا الثابت من عدم دعمنا لمرشح منصب رئيس الوزراء ان لم يكن من قبل المتظاهرين او من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها المرجعية والمتظاهرين وهذا ما أكدنا عليه اكثر من مرة".

