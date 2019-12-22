اخبار العالم

الزيادي ينفي تصريح نسب له بشأن تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الأحد، تصريح نسب له بشأن تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "لاصحة لما ورد من تصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام حول تكليف قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء وعلى بعض وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم تحريف او تأويل الاخبار غير الصحيحة".

وأضاف :"نؤكد موقفنا الثابت من عدم دعمنا لمرشح منصب رئيس الوزراء ان لم يكن من قبل المتظاهرين او من تنطبق عليه الشروط التي وضعتها المرجعية والمتظاهرين وهذا ما أكدنا عليه اكثر من مرة".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزيادي ينفي تصريح نسب له بشأن تكليف قصي السهيل بتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا