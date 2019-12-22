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تحرير طفل مختطف والقبض على خاطفيه في بغداد

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأحد، عن تحرير طفل مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "حضر الى مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب البياع المدعو ( ر ر ف ) مدعياً بتعرض ولده الى حادث خطف على الفور".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل مختص مشترك من مكتبي البياع والمنصور مدربين على تحرير المختطفين حيث تم التوجه الى مكان الحادث وبعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة افراد العصابة تم القاء القبض عليهم وتحرير الطفل المختطف وتسليمه الى ذويه تم التحقيق مع المتهمين واعترفوا صراحة عن قيامهم بجريمة الخطف وعدة جرائم اخرى".


وأشات المديرية، إلى ان "الأوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٢١ ق.ع) واتخذت كافة الاجراءات القانونية بحقهم بصدد القضية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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