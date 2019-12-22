مسؤول انباري: الوكالة الفرنسية للتنمية تبنت اعادة اعمار مشروع مجاري الخالدية الكبير

وقال الدليمي في حديث لـ الخليج 365، إن "وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية زار مبنى ديوان الانبار والتقى بمحافظها علي فرحان الدليمي بحضور عدد من أعضاء الحكومة المحلية، وابدى الوفد استعداده لإنجاز مشروع مجاري الخالدية الكبير شرقي مدينة الرمادي ضمن خطة اعدتها الحكومة المركزية بالتنسيق مع الحكومة المحلية والمنظمات الانسانية لإعادة اعمار البنى التحتية المدمرة جراء العمليات العسكرية والارهابية".وأضاف أن "المشروع يعد من أهم المشاريع الخدمية العملاقة لمناطق شرقي مدينة الرمادي، وكلفته 116 مليار دينار"، موضحا أن "الوفد اطلع على التصاميم الاساسية للمشروع مجاري الصرف الصحي للمنطقة الخالدية الذي يخدم مناطق شرقي الرمادي لمعالجة مياه الامطار والمياه الثقيلة".

وتابع، أن "شبكة مياه الأمطار تضررت بشكل كبير نتيجة العمليات الارهابية وان هذه الجهود تندرج ضمن عمليات دعم الامن والاستقرار في المناطق المحررة".