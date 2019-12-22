شراكة جديدة بين آسياسيل و' STARZPLAY' لصالح مشتركي 'أنترنيت بلا حدود'

أعلنت شركة " STARZPLAY"، وهي خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، عن شراكة جديدة مع "آسياسيل العراق"، المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات النقالة والإنترنت عالية الجودة في العراق، لتكون خدماتها متوفرة لصالح مشتركي "انترنيت بلا حدود".
وقالت نائب رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY راغدة أبو فاضل إن "أهدافنا إنشاء مجموعة من الشراكات مع مزودي الاتصالات حتى نتمكن من تقديم أفضل العروض القيمة لعملائنا، مع خيارات دفع مرنة من خلال عقود الهاتف المحمول الحالية، وتؤكد هذه الشراكة الأخيرة مع آسياسيل العراق على التزامنا بهذه الاستراتيجية، حيث نقدم خدمة عملاء محسّنة من خلال باقات مجمعة للمشتركين، كما يسعدنا أيضًا أن نعلن عن استمرار توسعنا داخل سوق المستهلكين الهام وسريع النمو بينما نتقدم في خططنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
من جانبه، أكد عبدالله حسن المتحدث باسم آسياسيل، وفق البيان: "لطالما كانت شركتنا رائدة في ابتكار التجربة الرقمية في العراق، ونحن فخورون بهذه الشراكة الهامة مع STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة لزيادة رضا المستهلكين".
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