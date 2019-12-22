شراكة جديدة بين آسياسيل و' STARZPLAY' لصالح مشتركي 'أنترنيت بلا حدود'

وذكر بيان للشركة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "منصة STARZPLAY ستكون متوفرة لمتشركي باقة (انترنت بلا حدود) حيث سيحصلون على اشتراك STARZPLAY ضمن الباقة".

وقالت نائب رئيس المبيعات وتطوير الأعمال في STARZPLAY راغدة أبو فاضل إن "أهدافنا إنشاء مجموعة من الشراكات مع مزودي الاتصالات حتى نتمكن من تقديم أفضل العروض القيمة لعملائنا، مع خيارات دفع مرنة من خلال عقود الهاتف المحمول الحالية، وتؤكد هذه الشراكة الأخيرة مع آسياسيل العراق على التزامنا بهذه الاستراتيجية، حيث نقدم خدمة عملاء محسّنة من خلال باقات مجمعة للمشتركين، كما يسعدنا أيضًا أن نعلن عن استمرار توسعنا داخل سوق المستهلكين الهام وسريع النمو بينما نتقدم في خططنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".



من جانبه، أكد عبدالله حسن المتحدث باسم آسياسيل، وفق البيان: "لطالما كانت شركتنا رائدة في ابتكار التجربة الرقمية في العراق، ونحن فخورون بهذه الشراكة الهامة مع STARZPLAY خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب الرائدة في المنطقة لزيادة رضا المستهلكين".