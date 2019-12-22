الحلبوسي والبارزاني يؤكدان على تعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي

أكد رئيسا، الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعودي بارزاني، والبرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الأحد، على تعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "التقى اليوم الأحد، في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لبحث الأوضاع السياسية في البلاد، واختيار مرشح لرئاسة مجلس الوزراء".
وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "مساعدة الشركاء لتسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد، بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة"، لافتا إلى انه "تم خلال اللقاء بحث القوانين المعروضة حاليا في مجلس النواب العراقي، ومنها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".
وأكد الطرفان، بحسب البيان، على "مساعدة الشركاء لتسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد، بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة"، لافتا إلى انه "تم خلال اللقاء بحث القوانين المعروضة حاليا في مجلس النواب العراقي، ومنها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".
وأضاف: "وبحث اللقاء ايضا آخر المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية، والتأكيد على ضرورة تعزيز علاقات العراق مع محيطه العربي والإقليمي والدولي".
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