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2019-12-22 | 15:20
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انهى الاتحاد العراقي لكرة القدم، ازمة التحاق لاعب القوة الجويبة محمد علي عبود ولاعب الزوراء احمد جلال في صفوف المنتخب الاولمبي بمعسكره بالامارات.
وتدخل الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل معرفة المشاكل التي تواجه التحاق اللاعبين، حيث تم التأكد من سلامة اوراقهم وبالتالي سينضمان الى الاولمبي في الساعات المقبلة.
ويواصل المنتخب الاولمبي استعداداته للبطولة الاسيوية في معسكره بالامارات وخسر اليوم مباراته الودية امام اوزباكستان 4-2.
ويغادر المنتخب الاولمبي الى تايلند للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في الـ29 من الشهر الجاري، حيث اوقعت القرعة العراق في مجموعة تضم منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. محمد عبود واحمد جلال في الامارات للالتحاق بالاولمبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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