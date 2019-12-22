خلال ساعات.. محمد عبود واحمد جلال في الامارات للالتحاق بالاولمبي

وقرر مدرب المنتخب الاولمبي عبد الغني شهد، استدعاء الثنائي من اجل تدعيم صفوف فريقه في البطولة الاسيوية لكن الاستدعاء اصطدم بمشكلة ادارية.

وتدخل الاتحاد العراقي لكرة القدم من اجل معرفة المشاكل التي تواجه التحاق اللاعبين، حيث تم التأكد من سلامة اوراقهم وبالتالي سينضمان الى الاولمبي في الساعات المقبلة.



ويواصل المنتخب الاولمبي استعداداته للبطولة الاسيوية في معسكره بالامارات وخسر اليوم مباراته الودية امام اوزباكستان 4-2.

ويغادر المنتخب الاولمبي الى تايلند للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً في الـ29 من الشهر الجاري، حيث اوقعت القرعة العراق في مجموعة تضم منتخبات استراليا وتايلند والبحرين.

