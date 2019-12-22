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وزير الدفاع والقائم بالاعمال الأمريكي في بغداد يبحثان الجانب العسكري بين البلدين

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بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، الأحد، مع القائم بالاعمال الأمريكي في بغداد الجانب العسكري بين البلدين.
وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الشمري استقبل، اليوم، في مكتبه القائم بالأعمال الأمريكي في العراق براين مكفيترز".

وأضافت أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب العسكري".

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