الشرطة بالاخضر الكامل في مباراته امام الشباب السعودي

2019-12-22 | 15:07
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عُقد، قبل قليل، المؤتمر الفني لمباراة الشرطة امام الشباب السعودي في ذهاب دور الربع النهائي من كأس محمد السادس "البطولة العربية للاندية الابطال".
وسيرتدي الشرطة اللون الاخضر الكامل، فيما سيرتدي حارس المرمى الكحلي الغامق الكامل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين على استاد ( فيصل بن فهد ) السعودية - الرياض.
اما نادي الشباب، فسيرتدي القمصان البيضاء الكاملة، فيما سيرتدي حارس المرمى الاحمر الكامل.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الاثنين على استاد ( فيصل بن فهد ) السعودية - الرياض.
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