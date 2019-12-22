فيديو مروع.. يمني يضرم النار في نفسه بسبب أحواله الصعبة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن يمني أقدم على إضرام النار في جسده، في أحد أحياء المدينة القديمة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وأوضح شهود عيان من سكان الحي أن بعض الأشخاص تدخلوا لإنقاذ المواطن وتمكنوا من إطفاء النار المشتعلة في جسده، ونقلوه إلى مستشفى قريب من الحي، إلا أنه قد تعرض لأضرارٍ بالغة جراء تمكن الحريق من جسده.

وتزايدت حالات الانتحار في أوساط الشباب اليمني بالعاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات، خلال فترة الحرب وسط غياب الإحصائيات الصادرة حول العدد الحقيقي.