الشرطة الأميركية: إصابة 13 شخصيا بإطلاق نار أثناء حفل منزلي بشيكاغو الأميركية

أعلنت ​الشرطة الأميركية​ عن "إصابة 13 شخصًا بجروح، إثر ​إطلاق نار​ أثناء حفل منزلي، بمدينة ​شيكاغو​، شرقي ​الولايات المتحدة​"، موضحةً أن "الحادثة وقعت إثر خلاف جرى خلال حفل منزلي".

ولفتت إلى أن "الضحايا تتراوح أعمارهم بين 16 و48 عاما، تعرضوا لطلقات نارية بمناطق مختلفة في أجسادهم والحادث إستئنائي، لا يتكرر عادة".