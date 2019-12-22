النشرة: انجازات كبيرة وسريعة للجيش السوري في ريف ادلب الجنوبي الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الجيش السوري​ أحرز انجازات كبيرة وسريعة خلال عملياته العسكرية في ​ريف ادلب​ ​الجنوب​ي الشرقي وسيطر على قرى معيصرونة و فروان شمال قرية البستان وكرسنتي شمال قرية البرج بعد ان تقدم وسيطر فجرا على قرى الصيادي والصقيعة والقراطي والهلبة وتلال الهوى والبنديرة السودا ومران و البرج وتحتايا و الصقيعة وبلدة ابو شرجي.

واشار الى ان الجيش اقترب من بلدة جرجناز التي تعتبر من اهم معاقل المسلحين في المنطقة والتي باتت تفصلهم عنها مسافة تقل عن ثلاثة كيلو متر من جهة ومن جهة اخرى أصبحت نقطة المراقبة التركية في قرية الصرمان محاصرة من 3 جهات فيما بات الجيش يسيطر نارياً على طريق الامداد الوحيد إلى الغرب من النقطة التركية وفي حال تمت السيطرة على بلدة جرجناز يصبح الطريق سالكا لسيطرة على المعقل الاكبر لتنظيم ​جبهة النصرة​ في ​معرة النعمان​ واستكمال السيطرة على الطريق الدولي الواصل بين المحافظات الرئيسية وبين ​مدينة حلب​ ووصل شريان الامداد الاقتصادي والتجاري بينهم وذلك بعد السيطرة على ​خان شيخون​ في الاشهر الماضية والتي تقع على هذا الطريق باتجاه الجنوب.