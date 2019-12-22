وزير كويتي: نأمل بحل قضية المنطقة المقسمة مع السعودية قبل نهاية العام الحالي

لفت وزير ​النفط​ ​الكويت​ي ​خالد الفاضل​ إلى أنه "يأمل أن تسوي الكويت و​السعودية​ قضية المنطقة المقسومة بين البلدين مع نهاية عام 2019"، مؤكداً أن "أسواق النفط وأسعار الخام مستقرة في الوقت الحالي بعد التخفيض الذي أعلنته أوبك مع حلفائها في اجتماعهم خلال هذا الشهر".

وأشار إلى أن "هناك انعكاسات طيبة لهذا الاتفاق على أسواق النفط وعلى تقبل هذه النسبة من الخفض"، مؤكداً أن "استقرار أسعار النفط يعود إلى البوادر الإيجابية للعلاقات الاقتصادية بين ​الولايات المتحدة​ و​الصين​ بالإضافة إلى التطورات في ملف خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​".