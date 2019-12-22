لاريجاني: الحظر زاد من نشاط القطاع الصناعي في ايران

أكد رئيس ​البرلمان الايراني​ ​علي لاريجاني​ أن "الحظر زاد من نشاط القطاع الصناعي في ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "اهمية افتتاح هذا المعرض تنبع من الاهتمام الذي يوليه البرلمان بوزارة الرياضة، وهو يثبت ان الصناعيين تمكنوا تقريبا من تلبية اغلب احتياجات الرياضيين في مختلف الفروع الرياضية من قبيل انتاج العشب الصناعي ومعدات رفع الاثقال ومختلف انواع الكرة والامر الذي يبين وجود طاقات جيدة في قطاع ​الصناعة​".

ولفت إلى أن "اغلب المنتجين المشاركين في هذا المعرض اشاروا الى هذه النقطة، ان وضعهم الاقتصادي قد تحسن منذ بدء فرض الحظر، لأن الجميع توجهوا الى استخدام المنتجات المحلية"، معتبراً أن "فرض الحظر يشكل عاملا في زيادة نشاط قطاع الصناعة في الجمهورية الاسلايمة الايرانية"، مشيراً الى ان "هناك نقطة هامة يجب ان يلتفت اليها الاميركان، وهي ان الايرانيين لديهم القابلية والاستعداد على تبديل الصعوبات الى فرصة، مثلما يشكل هذا المعرض مثال لذلك، ويثبت ان العقبات والظروف الصعبة في هذا القطاع تحولت الى سوق لفرص العمل، فضلا عن المعايير المراعاة في هذه المنتجات توفر فرصة لتصديرها الى الخارج".