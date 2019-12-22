سانا: انفجار سيارتين مفخختين بمناطق انتشار القوات التركية بريف تل تمر الغربي

أفادت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا عن "وقوع ​انفجار​ سيارتين مفخختين في مناطق انتشار ​القوات التركية​ بقرية ليلان في ريف تل تمر الغربي".

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