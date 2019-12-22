لاريجاني: الصعوبات نتيجة العقوبات الأميركية على إيران تحولت إلى فرص

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، خلال افتتاحه معرض الصناعات والمعدات الرياضية من صناعة الداخل، أن "أهمية افتتاح هذا المعرض تنبع من الاهتمام الذي يوليه البرلمان بوزارة الرياضة، وهو يثبت أن الصناعيين تمكنوا تقريبا من تلبية أغلب احتياجات الرياضيين في مختلف الفروع الرياضية من قبيل انتاج العشب الصناعي ومعدات رفع الأثقال ومختلف أنواع الكرة والأمر الذي يبين وجود طاقات جيدة في قطاع الصناعة".
واشار لاريجاني الى ان "الحظر زاد من نشاط القطاع الصناعي في ايران، وان أغلب المنتجين المشاركين في هذا المعرض أشاروا إلى هذه النقطة، وان وضعهم الاقتصادي قد تحسن منذ بدء فرض الحظر، لأن الجميع توجهوا إلى استخدام المنتجات المحلية"، لافتا إلى أن "هناك نقطة هامة يجب أن يلتفت إليها الأميركيين، وهي أن الإيرانيين لديهم القابلية والاستعداد على تبديل الصعوبات إلى فرصة".
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