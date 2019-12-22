رسيتال ميلادي في دير مار سركيس وباخوس في ريفون

أحيا المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين في دير مار سركيس وباخوس في ريفون، رسيتالا ميلاديا بعنوان "ميلاد لبنان ميلاد الرجاء والسلام".
وأشار رئيس الدير الاب توفيق بو هادير الى ان "عيد الميلاد هو عيد الرجاء، وكم نحن بحاجة في هذه الايام الى هذا الرجاء، ولكن ميلاد يسوع هو الرجاء، حيث بعد الظلام يأتي النور والنور هو الرجاء".
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