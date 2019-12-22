أحيا المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين في دير مار سركيس وباخوس في ريفون، رسيتالا ميلاديا بعنوان "ميلاد ​لبنان​ ميلاد الرجاء و​السلام​". وأشار رئيس الدير الاب توفيق بو هادير الى ان "​عيد الميلاد​ هو عيد الرجاء، وكم نحن بحاجة في هذه الايام الى هذا الرجاء، ولكن ميلاد يسوع هو الرجاء، حيث بعد الظلام يأتي النور والنور هو الرجاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسيتال ميلادي في دير مار سركيس وباخوس في ريفون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.