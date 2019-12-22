قام الجيش ال​لبنان​ي بتركيب ​كاميرات مراقبة​ على أعمدة حديدية وموجهة نحو البوابات الاربعة الموجودة على ​الجدار الاسمنتي​ الفاصل بين لبنان و​اسرائيل​ والتي يستخدمها ​الجيش الاسرائيلي​ من حين الى آخر، وذلك امتدادا من محلة سهل ​مرجعيون​، وصولا الى محلة العبارة مقابل طريق كفركلا. وقد تزامن ذلك مع قيام ​الجيش اللبناني​ بقطع الطريق العام وتحويل السير باتجاه ​بلدة كفركلا​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش ركب كاميرات مراقبة موجهة نحو الجدار الحدودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.