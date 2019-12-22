ملحم خلف: على الحكومة المقبلة ان تضع الانسان من اهم اولوياتها

أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ بعد قيامه بجولة في السجن المركزي ب​سجن رومية​ انه "من الآن فصاعداً صورة المحامي في ​لبنان​ ستكون هي الخادم الاول للمجتمع، ومن خلال هذه الجولة تم السماع للمعانات اليومية، ومن الضروري ان يتكاتف الجميع من اجل تحمّل المسؤولية"، منوهاً بـ"إجراء هذه الجولة على طول السجون المنتشرة على الاراضي اللبناني بشكل ايجابي، حيث نجحت هذه المهمة بالتعاون مع ​القوى الامنية​ التي تتحمل الثقل الاكبر من معانات ​السجناء​، وتحرص ليس فقط على الامن في البلاد وانما تهتم ايضاً بأوضاع السجناء"، مطالباً بأن "تضع ​الحكومة​ المقبلة ​الانسان​ من اهم اولوياتها"، داعياً "كافة المسؤولين لزيارة هذه السجون"، لافتاً الى انه "بعد هذه الجولة و​النهار​ الطويل سيكون للمحامين خطة وطنية لتسهيل اوضاع السجناء"، مشدداً على انه "التقى الارهابي أحمد الأسير وهو بصحة جيّدة".

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