حضور 11 محاميا الى سجن حلبا للاطلاع على أوضاع السجناء

حضر الى ​سجن حلبا​ 11 محاميا من نقابتي ​بيروت​ والشمال، في اطار مبادرة صادرة عن ​نقابة المحامين​، برئاسة المحامية فاديا غانم، حيث جرى الاطلاع على الاستمارات كافة العائدة للسجناء، بحضور قائد سرية حلبا العقيد مصطفى الايوبي وآمر سجن حلبا الملازم اول احمد ​الراعي​، تمهيدا لمساعدة ​السجناء​ من الناحية القانونية والمادية، وخصوصا السجناء الذين ما زالوا موقوفين جراء مبالغ مالية بعد انتهاء مدة محكوميتهم.

كما عرض ​المحامون​ توكلهم مجانا عن السجناء، الذين لا يستطيعون ذلك، كما وعدوا بالعمل على تسريع المحاكمات، وهذا قد يساعد في تخفيف الازدحام في السجون.