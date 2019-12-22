حضور 11 محاميا الى سجن حلبا للاطلاع على أوضاع السجناء

حضر الى سجن حلبا 11 محاميا من نقابتي بيروت والشمال، في اطار مبادرة صادرة عن نقابة المحامين، برئاسة المحامية فاديا غانم، حيث جرى الاطلاع على الاستمارات كافة العائدة للسجناء، بحضور قائد سرية حلبا العقيد مصطفى الايوبي وآمر سجن حلبا الملازم اول احمد الراعي، تمهيدا لمساعدة السجناء من الناحية القانونية والمادية، وخصوصا السجناء الذين ما زالوا موقوفين جراء مبالغ مالية بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
كما عرض المحامون توكلهم مجانا عن السجناء، الذين لا يستطيعون ذلك، كما وعدوا بالعمل على تسريع المحاكمات، وهذا قد يساعد في تخفيف الازدحام في السجون.
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