أكدت النائبة ​بولا يعقوبيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​الحكومة​ السابقة كانت لامة "الشمل" كله والناس أسقطتها لانها لم تنتج الا الفشل".

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كانت هذه تفاصيل خبر يعقوبيان: الحكومة السابقة كانت بمشارك الجميع وتم أسقاطها لانها لم تنتج الا الفشل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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