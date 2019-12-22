لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد جدران الفصل في ​بيروت​ حاجز المنع في ​المدفون​ وين بعدكن عايشين؟ اتركوا الحرية للناس بالتعبير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: بعد جدران الفصل في بيروت حاجز المنع في المدفون وين بعدكن عايشين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.