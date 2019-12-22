السفارة الإيطالية ببيروت: زيارة لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لبيروت يوم غد الاثنين

أعلنت ​السفارة الإيطالية​ في ​بيروت​ عن "زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويدجي دي مايو، إلى ​لبنان​، يوم غد الاثنين في 23 كانون الأول"، مشيرةً إلى أنه "من المرتقب أن يلتقي وزير الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ على أن يزور بعد ذلك مقر ​القوات​ الدولية في ​الناقورة​ ويتفقد ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار القوات الدولية في ​جنوب لبنان​".

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