دياب: لم يصدر عني أي موقف مباشر او غير مباشر وليس هناك من يتحدث باسمي

أكد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لم يصدر عنه أي موقف مباشر او غير مباشر، وليس هناك من يتحدث باسمه، كما أنه لم يتم تعيين فريق العمل والمستشارين".

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