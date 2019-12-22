بلال عبدالله : ما يحصل اليوم مسرحيّة واليوم عدنا إلى المربّع الأوّل

أكد عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ ان "ما يحصل منذ بداية استقالة ​الحكومة​ مسرحيّة واليوم عدنا إلى المربّع الأوّل وعلينا جميعاً استخلاص العِبر بعد الاحداث التي جرت في 17 تشرين، والنظام السياسي في ​لبنان​ سقط وليس التسوية فقط واختصار 3 قوى سياسية ​مجلس النواب​ بكامله لاقتسام المنافع منافٍ للدستور".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح عبد الله انه "كان لدى الحزب قرار مسبق بالخروج من الحكومة منذ سنة، وليس الآن كي لا نبقى كشهود زور، وكنّا نعلم حجم الإنهيار الذي وصلنا إليه"، لافتاً الى انه "كان هناك ثنائية تحكم ​مجلس الوزراء​ و"حزب ​التقدمي الإشتراكي​" لن يُشارك في الحكومة المقبلة وخيار حكومة التكنوقراط ممتاز"، مشيراً الى ان "قطع الطرقات يعني الإحتكاك الذي يأخذ الشارع نحو مكان آخر وهو إهانة للشعب اللبناني وخدمة للنظام الطائفي".