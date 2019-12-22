أفيوني: أي حكومة اختصاصيين يجب ان تكون خلية أزمة متجانسة متفقة على خطة إنقاذ

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ عادل أفيوني في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "حتى لا تتكرر الأخطاء نفسها: أي حكومة اختصاصيين يجب ان تكون خلية أزمة متجانسة متفقة على خطة إنقاذ معالجة ​الدين العام​ وكبح ​العجز​، حماية المودعين وتحصين وإعادة هيكلة ​المصارف​، استقرار ​الليرة​ وخفض العجز التجاري، دعم الطبقات الأفقر، تحفيز النمو وفرص العمل ومصادر تمويل كلفة الإنقاذ".

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