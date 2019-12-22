الفيضانات تضرب خطط الاحتفالات بأعياد الميلاد في بريطانيا

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أربكت الفيضانات الناجمة عن عواصف ممطرة في بريطانيا إلى إرباك خطط السفر لملايين البشر في المملكة المتحدة.
وضربت الفيضانات بصفة خاصة جنوب وشرق إنجلترا؛ حيث فاضت الأنهار على ضفافها بسبب الأمطار الغزيرة.
وأغلقت أمس السبت شوارع عديدة، كما أوقف العديد من خطوط السكك الحديدية.
وتسبب إعصار ضرب مدينة تشيرتسي المجاورة للندن في اتلاف العديد من المنازل والسيارات، إلا أنه لم تتوافر أنباء عن وجود مصابين حتى الآن.
شاهد أيضاً من Euronews: في إسبانيا والبرتغال ومفقود في فرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية
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إدلب: نزوح عشرات الآلاف بسبب القصف واحتجاجات عند الحدود التركية-السورية
نزح عشرات الآلاف من المدنيين منذ مطلع الأسبوع جراء تصعيد القصف في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة الجمعة، تزامناً مع تكثيف القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا وتيرة غاراتها على المنطقة. وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أنه على ضوء "تكثيف الغارات الجوية والقصف منذ 16 كانون الأول/ديسمبر في جنوب إدلب، فر عشرات الآلاف من المدنيين من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي باتجاه الشمال". ويقول مدنيون إنهم أجبروا على الفرار من ديارهم بعدما شنت القوات الحكومية السورية عملية جديدة للتقدم في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وسيطرت على أربع قرى في شمال غرب البلاد. وشنت القوات الحكومية والقوات الروسية المتحالفة معها مئات الغارات الجوية والهجمات البرية على ريف جنوب وشرق أدلب، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ونازحين اضطروا إلى الفرار. وقال المرصد إن ما لا يقل عن 11 مدنيا قتلوا في معرة النعمان وضواحيها فضلاً عن الشمال منذ الخميس. ووصف حسن عبد المجيد، وهو نازح من معرة النعمان، الوضع قائلاً إنه "مأساوي للغاية"، وأضاف أن الدعم الجوي الروسي "يرتكب مذبحة". مقتل 17 جندياً سورياً ميدانياً أيضاً قال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء يوري بورينكوف، إن 17 جندياً سورياً قتلوا وجرح 42 خلال صدّ هجوم قام بها المسلحون اليوم، الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي. وأضاف بورينكوف أن الجيش السوري "صدّ هجوماً قامت به جماعتا "حراس الدين" و"هيئة تحرير الشام" اللتان حاولتا اختراق خطوط دفاع الجيش، وأن عدد القتلى في صفوف المهاجمين بلغ نحو 200 قتيل. 60 ألف نازح بحسب الأمم المتحدة قبل هذه الجولة من العنف، أوردت الأمم المتحدة أن قرابة 60 ألفاً من سكان إدلب نزحوا في الأسابيع الأخيرة بسبب الهجوم الذي تنفذه القوات السورية. ويسيطر على إدلب المعارضون المسلحون على الرغم من وقف إطلاق النار الهش المبرم بوساطة روسية منذ أيلول/سبتمبر 2019. ومنذ وقف إطلاق النار، تسعى الحكومة إلى إخلاء طريق سريع استراتيجي يربط بين العاصمة دمشق ومدينة حلب الشمالية الغربية. وتعدّ إدلب موطناً لثلاثة ملايين مدني، وحذرت الأمم المتحدة من خطر متزايد من كارثة إنسانية على طول الحدود التركية. المئات يتظاهرون على الحدود التركية-السورية تزامناً مع المواجهات العسكرية والقصف الجوي على إدلب، تظاهر المئات من السوريين عند معبر باب الهوى، وطالبوا تركيا بفتح المعبر للسماح لهم باجتياز الحدود وأيضاً بتدخل أنقرة لوقف الغارات الجوية. وبحسب ما تقول وكالة أسوشييتد برس، قام مسلحون من هيئة تحرير الشام بتفريق المحتجين مستخدمين القنابل المسيلة للدموع ومطلقين طلقات تحذيرية في الهواء.
Euronews (Ar)
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شاهد: الشرطة الهندية تقتحم مستشفى احتمى به متظاهرون ضد قانون الجنسية
حصلت وكالة أسوشيتد برس على فيديو يظهر اقتحام قوات الأمن الهندية مساء الخميس لمستشفى احتمى به متظاهرون ضد قانون الجنسية في مدينة بنغالور. ويظهر الفيديو استخدام قوات الأمن القوة في فتح باب أحد العنابر أثناء مطاردتهم لبعض الأشخاص الملثمين. وكان بعض المتظاهرين قد قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن خارج المستشفى قبل أن يهرعوا إلى الاحتماء بداخله. وقال أحد العاملين بالمستشفى إن قوات الأمن ألقت بالغاز المسيل للدموع داخل المستشفى ما أدى إلى اختناق العديدين. وتعم مدن الهند احتجاجات واسعة ضد قانون جديد يسمح بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من ثلاث دول مجاورة. ويقول معارضو القانون إنه جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية. وارتفعت حصيلة القتلى بالمظاهرات إلى 15 بعد مصرع ستة محتجين الجمعة في صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين عقب صلاة الجمعة.
Euronews (Ar)
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شاهد: جماهير فلامنغو البرازيلي في جولة سفاري بصحراء قطر
استغل مشجعو نادي فلامنغو البرازيلي وجودهم في قطر لحضور فعاليات بطولة كأس العالم للأندية للاستمتاع بجولة سفاري في الصحراء العربية. وساعد الطقس المعتدل خلال شهر ديسمبر – كانون الأول في قطر على زيادة الشعور بالحيوية والتشويق وسط الكثبان الرملية. وقام الزوار من الجمهور البرازيلي بامتطاء السيارات ذات الدفع الرباعي التي يمكنها الإبحار وسط تلك الكثبان كثيفة الرمال. ويلتقي فلامنغو، بطل أمريكا اللاتينية، بليفربول الإنجليزي في نهائي البطولة يوم غد السبت وذلك بعد تغلبه على بطل آسيا نادي الهلال السعودي يوم الثلاثاء الماضي. وصعد ليفربول، بطل أوروبا، إلى النهائي بعد فوزه الصعب على نادي مونتيري المكسيكي بطل أمريكا الوسطى والشمالية.
Euronews (Ar)
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ثمانية قتلى في إسبانيا والبرتغال ومفقود في فرنسا بسبب سوء الأحوال الجوية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.