بريطانيا.. سك عملة تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبي

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أمرت الحكومة البريطانية بسك عملة جديدة من فئة خمسين بنسا كتذكار لحدث خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وطبعت عليها هذه المرة التاريخ الصحيح.
وقالت مصادر إعلامية إن مصلحة سك العملة في المملكة المتحدة كانت ستقوم بإصدار مليون من هذه العملات الصغيرة كتذكار لليوم التاريخي؛ حيث كان سيطبع عليها تاريخ الخروج وهو الحادي والعشرون من أكتوبر الماضي.
إلا أن خروج بريطانيا تأجل عدة مرات لأن البرلمان البريطاني المنقسم على نفسه لم يتمكن من الاتفاق على طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
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بريطانيا على طريق بريكسيت بعد أن وافق البرلمان مبدئيا على الاتفاق
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.