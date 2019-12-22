دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية بريطانيا.. سك عملة تذكارية بمناسبة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أمرت الحكومة البريطانية بسك عملة جديدة من فئة خمسين بنسا كتذكار لحدث خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وطبعت عليها هذه المرة التاريخ الصحيح.

وقالت مصادر إعلامية إن مصلحة سك العملة في المملكة المتحدة كانت ستقوم بإصدار مليون من هذه العملات الصغيرة كتذكار لليوم التاريخي؛ حيث كان سيطبع عليها تاريخ الخروج وهو الحادي والعشرون من أكتوبر الماضي.

إلا أن خروج بريطانيا تأجل عدة مرات لأن البرلمان البريطاني المنقسم على نفسه لم يتمكن من الاتفاق على طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

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