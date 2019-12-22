شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 3 اتفاقيات إلى اللجان النوعية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم ثلاث اتفاقيات إلى اللجان النوعية لدراستها، وذلك بعد أن أكدت اللجنة الدستورية عدم وجود آى مخالفة بها من وحى القانون والدستور وتشمل الاتفاقيات الآتى:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين حكومة مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسط الدخل التابع لبنك التنمية الافريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بمبلغ 550 الف دولار امريكى إلى لجنة مشتركة من الاتصالات ومكتب الشئون الاقتصادية.

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2- قرار رئيس الجمهورية رقم641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" اراضى " إلى لجنة الزراعة.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان مقداره 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.