شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: استكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية فى جلسة مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الاكتفاء بمناقشات حول قانون الإدارة المحلية والاكتفاء بما دار من مناقشات اليوم. ووجه عبد العال الشكر للنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية على ما بذله من جهد خلال مناقشة القانون. Advertisements وتابع قائلا،:"هناك قامات بالمجلس مارسوا العمل المحلى ومنهم عطية الفيومى وصلاح ابو هميلة وعبد الحميد بركات، و النائب عطية الفيومى مارس العمل المحلى 17 عاما وزى ما بيقول الكتاب طلع من القاعة".

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