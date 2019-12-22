شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يعلن خلو مقعد نائب متوفى.. ونائب: "عزاؤنا أن ابنته ستشغل مقعده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب السيد السيد حسن موسى، بعدما أخطرت وزارة الداخلية المجلس، بوفاة نائب قائمة فى حب مصر، فى 14 ديسمبر 2019، وفقًا لشهادة الوفاة المرفقة.

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وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه يعز عليه نعى النائب المتوفى، داعيًا المجلس بالوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على رحيله، وقال النائب يسرى المغازى: "يعز علينا أن نودع أخًا غاليًا على الجميع، خلقًا وعملًا وأدبًا، كان مثالًا للوطنية وكان داعمًا لوطنه وأهله، ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف النائب فى كلمته خلال جلسة تأبين النائب المتوفى السيد السيد حسن موسى: "عزاؤنا الوحيد أن ابنته هى من ستنوبه عن عمله البرلمانى".