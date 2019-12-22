شكرا لقرائتكم خبر عن تميم بن حمد يتجاهل مقتل طالب قطرى فى أمريكا ..ومغردون: أين تغطية الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من المواطنين فى قطر ، بعد مقتل طالب قطرى في الولايات المتحدة الأمريكية على يد ضابط الشرطة ، وتساءل القطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن سر عدم اهتمام تميم بن حمد وحكومته بأبنائهم الطلاب في الخارج لحساب أطماعه السياسية الأمر الذي تأكد بعد رفض تميم أن يتخذ أي إجراءات للحصول على حق الطالب محمد أحمد الهاشمي الذي قتل في أميركا منذ أيّام تجنباً لأي أزمات قد تحدث مع أمريكا، متسائلين أن دور تميم بن حمد وقناة الجزيرة .

وبحسب موقع "قطر يليكس" فقد شهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " اعتراضا كبيرا من جانب المواطنين على الحادث الذي تعرض له الطالب في أمريكا حيث قال أحدهم : "شرطة ولاية أريزونا قتلت الطالب القطري محمد أحمد الهاشمي .

وقال أحد المغردين ويدعى خالد القديري: "أين مراسلوكم وتقاريركم عن مقتل الطالب القطري (رحمه الله ) بأمريكا ؟ ".فيما شارك عزت رسلان ، قائلاً: "ياريت تركيا المنافقة الكذابة وقناة الجزيرة القطرية تتابع قضية قتل الطالب القطرى

وكانت مصادر لـ "قطريليكس" عن صدور تعليمات مشددة للإعلام بتوجيهات من تميم بن حمد بضرورة الابتعاد عن توجيه اتهامات للشرطة الأميركية والاكتفاء بتناقل خبر مقتل الطالب القطري.

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وقال أحد المستخدمين ويدعى "غريب" معلقا على إحدى التغريدات: "ما عرفنا عنه إلا كل خير، نتمنى من الجهات المعنية في الدولة اتخاذ الإجراء في أسرع وأقرب وقت ممكن والنظر في ما حصل".