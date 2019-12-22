شكرا لقرائتكم خبر عن انتقادات برلمانية لـ " عمر المحافظ " فى مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف رشاد، أن محافظ بني سويف علي سبيل المثال يبلغ من العمر 34 عاما، وكذلك نواب المحافظين أعمارهم أقل من ذلك، لافتا إلي أن القانون بصيغته الحالية يضيع الفرصة من الشباب.
الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بتأكيدة أن سن الشباب وفقا للنص الدستوري من سن 21 عاماً حتي 35 عاماً، وهو ما تم الإلتزام به في القانون، مضيفاً : المشكلة انكم تتحدثون في عيب بالنص الدستوري، وقلت سابقاً أن هذا النص يستبعد بعض الطوائف من الترشح".
وقال عبد العال، " لقد حذرنا كلجنة الـ10 من هذا النص أنه سيسبب مشاكل كبيرة، لكن محدش سمع كلامنا في لجنة الخمسين .
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