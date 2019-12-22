شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال لـ النواب: "عايزكم تراجعوا نصوص الدستور بتأن.. وأقسمنا على احترامه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس لا يملك رفض القانون من حيث المبدأ إذا نص الدستور على إقراره، مضيفًا: "لا يجوز لرئيس المجلس الموافقة من حيث المبدأ على قانون فرضه الدستور".

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية أننا أقسمنا القسم "أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون وهو قسم لو تعلمون عظيم" مضيفًا: "عايزكم تراجعوا نصوص الدستور بتأنٍ وبترابط واللي بيفتي في الدستور يجب أن يكون عالمًا فى فحواه وفى أى سياق تأريخى تم وضعه وفلسفة وضعه".

وتابع: "الفتوى في الدستور أمر غير مباح ولذلك توجد محكمة دستورية ويتم إعداد قضاتها على مستوى عالٍ، لافتًا إلى عدم اجتزاء نص أو كلمة ثم نقول الدستور بيقول هذا أمر غير صحيح، ومشيرًا إلى أن الفتوى فى الدستور لها محاذيرها".

وقال كل من يتخصص فى الدستور لازم يكون دارس للنظم السياسية وفلسفتها وفلسفة القانون والنظرية العامة للقانون وذلك على خلاف التخصص فى فروع القانون الأخرى".