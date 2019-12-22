شكرا لقرائتكم خبر عن " المؤتمر " يرفض مشروع قانون الإدارة المحلية: قانون جيد أهم من سرعة إنجازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النائب أحمد شعيب، رفض الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لمشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، من حيث المبدأ، مؤكدا أن الخروج بقانون يليق بما سبق وتم تقديمه من تشريعات من هذا البرلمان أكثر أهمية من الإسراع فى إنجاز القانون.

وقال شعيب: "نحن لا نبحث عن مصالح شخصية أو حزبية ضيقة أثناء مناقشة مشروعات القوانين والموافقة عليها أو رفضها، نحن نتحرى فقط الصالح الوطنى بغض النظر عن نفاقنا للرأى العام ومن لا يعلم حقائق الأمور، والمجلس والأعضاء مطلوب منهم الموافقة على ما يمضى بمصر قُدما إلى الأمام فقط".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

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وتابع النائب: "كل التشريعات التى خرجت من مجلس النواب الحالى خلال الفصل الشتريعى كانت وستظل علامات مضيئة فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية"، مشيرا إلى أن رفض البعض لمروع القانون لا يعنى خوف البعض من انتخابات المجالس المحلية، مؤكدا أن البرلمان الحالى أحوج ما يكون للمجالس المحلية.