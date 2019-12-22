شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الرأى العام هيفسر رفض قانون الإدارة المحلية بتسترنا على الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الرصد الإعلامى الإيجابى لقانون الإدارة المحلية يؤكد الحاجة إلى المجالس المحلية، مضيفا: "هناك احتفاء بالقانون فى الداخل والخارج، ومين قال الحكومة هى اللى بتدرب الكوادر.. المجالس المحلية اتعملت عشان التدريب".

وأشار عبد العال، إلى أن الإدارة المحلية مهمة فمن خلالها يتنفس المواطنين فى القرى والنجوع والجميع ينتظرها، مشيرا إلى انها ستحل الكثير من المشاكل واعضاءها سيعملون مساعدين لأعضاء المجالس النيابية، مضيفًا: "هناك مقاومة لإصدار القانون من اتباع الفساد فى الإدارة المحلية، وان القضاء على الفساد الإدارى جزء من الحوكمة والإدارة المحلية جزء من حوكمة الإدارة".

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "أربأ بكثير منكم رفض القانون، من حقك ترفض أو تقبل لكن الرأى العام يفسر الرفض بأننا بنتستر على الفساد فى المحليات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية وتعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن.