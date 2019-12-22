شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "برلمانية مصر بلدى": الناس استقبلت مناقشة قانون الإدارة المحلية بترحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب شرعى صالح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إن قانون الادارة المحلية، كان حلما وأصبح حقيقة، مشيرا إلى أن البلد عانت من فساد فى المحليات وترهل فى الأداء. وأضاف شرعى صالح: "النواب يتمزقون بين الرقابة والتشريع وحل مشاكل الدوائر الخاصة بالمحليات بسبب غياب المجالس المحلية وهو امر مرهق". Advertisements وأيد النائب خروج القانون كاستحقاق دستورى، قائلا: "الناس استقبلت مناقشة البرلمان للقانون بترحاب شديد والتليفونات لم تتوقف حتى صباح اليوم من أجل استنهاض الهمم لإصدار القانون". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية.

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