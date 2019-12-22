شكرا لقرائتكم خبر عن أحد مقدمى مشروعات "الإدارة المحلية": تأخر إصدار القانون ظلم للشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أحد مقدمى مشروعات قوانين الإدارة المحلية، على رفض البعض لمشروع القانون بالجلسة العامة، قائلا: "أنا كنائب تعبت وشايل شيلة مش شيلتى، الناس بتطلبنا عشان الماسورة اتكسرت ورصف الشوارع". وتابع فؤاد: "لايجب أن يستمر الوضع بهذا الشكل، وتأخير القانون ظلم للشارع، إحنا مش سوبر مان، مش هينفع كل نائب هيقوم بدور 24 عضو مجلس محلى"، مؤكدا أن ضريبة عدم خروج القانون للنور أكبر من تخوفات البعض من عدم إجراء الانتخابات المحلية. Advertisements وقال فؤاد، إنه يجب الفصل بين قانون الإدارة المحلية بما فيه من مواد ونصوص وبين إجراء الانتخابات المحلية، مضيفا: "وأتفق مع الكثير من الملاحظات التى عرضها النواب". جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

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