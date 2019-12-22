نائب: الدولة العميقة الفاسدة داخل المحليات ترفض خروج القانون الجديد للنور

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وفيما يتعلق بمخاوف البعض من إجراء انتخابات المحليات، قال النائب عطية الفيومى: "أقترح إضافة مادة بالقانون تنص على عدم إجراء الانتخابات إلا بعد إعادة ترسيم المحافظات"، مضيفا أن المادة (180) من الدستور وضعت قيود على المشرع بنظام الانتخابات، قائلا: "ونستطيع تجاوز بعض المشكلات فى تعريف العامل والفلاح ليشمل فئات عديدة حتى لا يقف القانون عائق أمام بعض الفئات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
وأوضح الفيومى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت مشروع القانون على مدار 500 ساعة عمل فى أكثر من 70 جلسة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية تلقت دعما بلا حدود من رئيس البرلمان الذى منح اللجنة كافة الوسائل للاستماع إلى كافة الجهات المعنية.
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