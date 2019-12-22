شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الدولة العميقة الفاسدة داخل المحليات ترفض خروج القانون الجديد للنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عطية الفيومى، أحد مقدمى مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، إن مناقشة مواد المشروع ستتيح للنواب عرض ملاحظاتهم على المشروع، مؤكدا على أهمية إصداره، قائلا: "الدولة العميقة الفاسدة داخل المحليات يهمها إن القانون ميطلعش لأنه سيحقق نقلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر".

وفيما يتعلق بمخاوف البعض من إجراء انتخابات المحليات، قال النائب عطية الفيومى: "أقترح إضافة مادة بالقانون تنص على عدم إجراء الانتخابات إلا بعد إعادة ترسيم المحافظات"، مضيفا أن المادة (180) من الدستور وضعت قيود على المشرع بنظام الانتخابات، قائلا: "ونستطيع تجاوز بعض المشكلات فى تعريف العامل والفلاح ليشمل فئات عديدة حتى لا يقف القانون عائق أمام بعض الفئات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.

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وأوضح الفيومى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت مشروع القانون على مدار 500 ساعة عمل فى أكثر من 70 جلسة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية تلقت دعما بلا حدود من رئيس البرلمان الذى منح اللجنة كافة الوسائل للاستماع إلى كافة الجهات المعنية.