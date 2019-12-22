شكرا لقرائتكم خبر عن علاء الدين فؤاد و عمر مروان أول وزيرين تحت القبة بعد التعديل الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، حضور المستشار علاء الدين فؤاد، الذي تولى شؤون المجالس النيابية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، بعد تسلم مهامهما رسميا، فى أعقاب ادائ اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتف العديد من النواب، حول الوزيرين خلال الجلسة العامة لتحيتهم وتهنئتهم علي تسلمهم مهام أعمالهما، حتى صفق بعض النواب أثناء دخول الوزراء الأمر الذى رفضه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تطبيقا للقواعد البرلمانية، بقوله: لم يعتاد المجلس أن يصفق للوزير لحظة دخوله، فهذا غير جائز طبقا للتقاليد البرلمانية على الإطلاق".

وأوضح عبد العال، أنه لا يتم التصفيق إلا أثناء دخول رئيس الجمهورية إلى القاعة العامة لمجلس النواب، أما ذلك لا يجوز أثناء دخول رئيس الوزراء أو الوزير.

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وهدد عبد العال بوقف أعمال الجلسة العامة حال استمرار التفاف النواب حول الوزراء، قائلا: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، فهذا المشهد لا يرسى مبدأ الفصل بين السلطات.

فيما عقب بعض النواب، أن التصفيق كان للنائب أحمد شعيب، فى أعقاب تعليقة علي قانون الإدارة المحلية وليس بسبب دخول الوزراء.