علاء الدين فؤاد و عمر مروان أول وزيرين تحت القبة بعد التعديل الوزارى

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والتف العديد من النواب، حول الوزيرين خلال الجلسة العامة لتحيتهم وتهنئتهم علي تسلمهم مهام أعمالهما، حتى صفق بعض النواب أثناء دخول الوزراء الأمر الذى رفضه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، تطبيقا للقواعد البرلمانية، بقوله: لم يعتاد المجلس أن يصفق للوزير لحظة دخوله، فهذا غير جائز طبقا للتقاليد البرلمانية على الإطلاق".
وأوضح عبد العال، أنه لا يتم التصفيق إلا أثناء دخول رئيس الجمهورية إلى القاعة العامة لمجلس النواب، أما ذلك لا يجوز أثناء دخول رئيس الوزراء أو الوزير.
وهدد عبد العال بوقف أعمال الجلسة العامة حال استمرار التفاف النواب حول الوزراء، قائلا: هذا أمر غير مقبول على الإطلاق، فهذا المشهد لا يرسى مبدأ الفصل بين السلطات.
فيما عقب بعض النواب، أن التصفيق كان للنائب أحمد شعيب، فى أعقاب تعليقة علي قانون الإدارة المحلية وليس بسبب دخول الوزراء.
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