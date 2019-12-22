شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعال: لا نريد تصدير صورة للرأى العام أننا نقف حائلا أمام قانون الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خشيته أن يقول الرأى العام أن البرلمان وقف حائلاً أمام مناقشة قانون الإدارة المحلية الذى يحارب الفساد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، تأكيداً على حديث النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع الذى وافق علي القانون، بقوله: " الرقابة الشعبية لا تتحقق بوجود البرلمان منفرد ولابد من وجود المجالس المحلية، وأيا كانت الملاحظات الدستورية المقدمة من زملائى لكن لا اعتقد انهم يردون تصدير رساله سلبية بأن المجلس يقف حائلاً ضد ضرب قواعد الفساد فى المحليات".

وقال على عبد العال: " لأ أريد أن يقول أحد فى الرأي العام إلى أن هناك رسائل سلبية من المجلس أو إننا ضد قانون الإدارة المحلية، دعونا نناقشة ونبحث ما له وما عليه، لكن المشكلة انكم مركزين في الانتخابات أكثر من القانون، وهذا غير جائز".

وأضاف عبد العال، أنه كرئيس برلمان ملتزم بالنص الدستوري وتطبيق نصوصه بشكل صحيح، في إقرار قوانين الانتخابات، و نحاول ألا نقع فى أى مخالفة دستورية، أما الحديث عن انتخابات المحليات، لا يعنينا أن تجرى بعد شهر أو سنه، أنتم المستقبل أمامكم أما المستقبل خلفي.

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وتابع عبد العال : " مسئوليتي ألا يقع عوار دستورى، ليس لي أي مصلحة علي الاطلاق، إنما نرتب الاولويات طبقا لأولويات الدولة المصرية، ومرجعيتي يعرفها الجميع، لكن مسأله القبول أو الرفض .. من الصعب مواجهة الراي العام بالحقيقة".

ولفت رئيس مجلس النواب، إلي أن الألية الافريقية لمراجعة النظراء، سألتني عن قانون الإدارة المحلية، لأن مهمتها إرساء قواعد الحوكمة، وضمن الأمور المطلوبة من مصر قانون الإدارة المحلية وأسالوا الخارجية.