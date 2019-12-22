ريان كاجي.. الطفل المعجزة الذي ربح 416 مليون جنيه من يوتيوب في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - للعام الثاني على التوالي، أصبح الطفل الأمريكي ريان كاجي البالغ من العمر 8 سنوات الأكثر ربحا من يوتيوب، إذ حصل في 2019 على عائد يقدر بنحو 26 مليون دولار (416 مليون جنيه مصري) من خلال قناته على يوتيوب.

وقالت مجلة فوربس إن الطفل واسمه الحقيقي ريان جوان كان أيضا الأعلى دخلًا عبر منصة يوتيوب في عام 2018، عندما بلغت أرباحه 22 مليون دولار.

تأتي أرباح ريان من خلال قناته على يوتيوب التي تحمل اسم "عالم ريان" أو Ryan’s World.

وكان والدا ريان أطلقا باسمه هذه القناة في العام 2015 وخلال 3 سنوات فقط أصبحت القناة تمتلك 23 مليون مشترك وكان تركيزها الأساسي على نشر فيديوهات تستعرض ألعاب الأطفال وفتح الهدايا والتعليق عليها، إضافة إلى فيديوهات تعليمية.

وحقق بعض فيديوهات قناة عالم ريان أكثر من مليار مشاهدة، وبلغت جملة مشاهدات القناة منذ إنشائها نحو 35 مليار مشاهدة.

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ويمتلك ريان حاليا 9 قنوات على يوتيوب، حصدت نحو 41 مليار مشاهدة، وأكثر من 31 مليون مشترك.

واستثمارا لنجاحه، أصبحت لدى ريان حاليا مجموعة من الألعاب والملابس والسلع المنزلية تحمل علامته التجارية وتباع في أكبر المتاجر اللألكترونية العالمية، وهناك أيضا برنامج تلفزيوني على قناة نيكيلوديان.

يظهر ريان في الفيديوهات أحيانا مع مع والدته (لوان كاجي)، ووالده (شيون كاجي) ، وشقيقتيه التوأم إيما وكيت.

ويتولى الوالدان الإشراف على كل ما يتعلق باستخدام اسمه كأداة للامتياز للمصنعين الذين يقومون بتصنيع المنتجات وتوزيعها.