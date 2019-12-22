الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع نزاهة الكويتية

وقعت الھیئة العامة لمكافحة الفساد الكویتیة (نزاھة) الیوم الاحد مذكرة تفاھم مع ھیئة الرقابة الاداریة المصریة في مجال تعزیز النزاھة ومكافحة الفساد. وقالت (نزاھة) في بیان صحفي ان المذكرة تأتي في مجال التعاون الثنائي بین حكومة الكویت ممثلة في (نزاھة) والحكومة المصریة ممثلة بھیئة الرقابة الاداریة.

وذكرت ان التوقیع یأتي على خلفیة سعي (نزاھة) نحو تحقیق اھدافھا وممارسة اختصاصاتھا وتعزیز تعاونھا الثنائي مع الھیئات النظیرة لھا في الدول الاخرى بھدف تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الممارسات الجیدة في شأن منع ومكافحة الفساد.

واكدت ان ذلك یواكب متطلبات تطبیق اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الرامیة في العدید من احكامھا الى حث الدول الاطراف فیھا على الارتباط فیما بینھا بتفاھمات واتفاقیات ثنائیة.

واشارت الى ان الجانبین اتفقا على تفعیل بنود ومحاور مذكرة التفاھم في اقرب فرصة ممكنة من خلال تبادل الزیارات والتجارب والممارسات الجیدة في كافة المجالات ذات الصلة بتعزیز النزاھة ومنع ومكافحة الفساد.

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